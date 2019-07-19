Минкомсвязь выступила против штрафов за неустановку российского ПО

Минкомсвязь раскритиковала законопроекты об обязательной предустановке российского программного обеспечения (ПО) на смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart-TV.

«К вопросу предустановки ПО необходимо подходить взвешенно, учитывая интересы не только крупных "бенефициаров" — разработчиков отечественного ПО, но и малых IT-компаний, и производителей гаджетов, и обязательно — пользователей. В законопроектах в текущем виде этот баланс интересов не соблюден»,— сказал ТАСС пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.

По словам господина Новикова, вопрос о предустановке ПО ранее уже поднимался на площадке Аналитического центра при правительстве, но никто из авторов законопроекта на том заседании не присутствовал.

Законопроект, предусматривающий штрафы за неустановку программного обеспечения из специально создаваемого перечня предустанавливаемых программных средств, был внесен в Госдуму в четверг, 18 июля. Документ внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР).