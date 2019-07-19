Конкурс по созданию памятника Павлу Мочалову выиграл московский скульптор Салават Щербаков

Конкурс по созданию архитектурно-скульптурной композиции памятника первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочалову выиграл московский скульптор Салават Щербаков, сообщает администрация Самары.

«По мнению жюри, созданный им образ, максимально отражает характер легендарного управленца»,– сказано в сообщении.

Будущий монумент установят на площади им. П.П. Мочалова, отремонтированной в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В этом году исполнилось 110 лет со дня рождения Павла Мочалова.

Сабрина Самедова