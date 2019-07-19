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Банк «Открытие» предлагает дистанционное открытие депозитов корпоративным клиентам

Банк «Открытие» реализовал для корпоративных клиентов возможность быстро и удобно разместить депозит без посещения офиса. В режиме онлайн можно оформить любой из шести депозитов в линейке банка в рублях, долларах или евро.

Сервис реализован в системе дистанционного банкинга «Бизнес-Линк», с помощью которой корпоративные клиенты «Открытия» могут выбирать -  размещать депозиты по единой ставке «онлайн», либо по индивидуальной ставке, согласованной с клиентским менеджером. Обе опции возможны без обращения в банк.

Основное преимущество размещения депозитов по ставке «онлайн» - скорость. После ввода в систему информации о сроке и сумме сделки клиент получает готовое предложение по ставке в соответствии с заявленными банком типовыми условиями. Ставка по депозиту котируется в системе автоматически. Если же клиенту важен индивидуальный подход, корректировка условий размещения депозита может быть осуществлена по согласованию с клиентским менеджером.

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