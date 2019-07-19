Припаркованные автомобили не спаслись от стихии в Москве Смогут ли их владельцы получить компенсации

Непогода в Москве ударила по собственникам машин: во время сильного ливня в центре столицы упало дерево, которое повредило пять автомобилей и газовую трубу. Инцидент произошел в Пресненском районе.

«Коммерсантъ FM» связался с Павлом, владельцем одной из этих машин. Он рассказал, что три автомобиля значительно пострадали: «Начался дождь. Огромное дерево повалилось через уличные веранды и упало на несколько машин. Три из них сильно испорчены, к тем, которые стояли чуть подальше, бревна отлетели рикошетом. Дождь и ветер были настолько сильными, что не то что сидеть, даже открыть дверь и выйти из заведения было невозможно».

Автовладелец может получить компенсацию из-за непогоды только в том случае, если за ветхим деревом не уследила управляющая компания или местные власти, говорит адвокат общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Олег Фролов: «Этот вопрос закреплен Гражданским кодексом. Если это придомовая территория, то собственность принадлежит управляющей компании; если городская земля — то за нее отвечает орган власти. Но ответственность будет снята, если установят, что вред причинен вследствие форс-мажорных обстоятельств, например, урагана. Здесь сила ветра достигала такого уровня, что вырывало конструкции, деревья и прочее, так что весь ущерб придется покрывать самому собственнику имущества. Власти города же могут выделить компенсацию, если это квалифицируют как стихийное бедствие.

Для этого нужно собрать документы, вызвать участкового и полицию, чтобы оценить стоимость ущерба и составить протокол о причинении ущерба.

После этого уже можно обращаться либо к органам местного самоуправления, либо к управляющей компании. Если дерево было ветхое, а стихия всего лишь помогла ему упасть, то может быть доказана вина, поскольку проблема не была своевременно устранена».

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Ольга Сергиенко