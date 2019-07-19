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На Ставрополье произвели 767 тонн шерсти

В этом году в Ставропольском крае произвели 766,8 т шерсти, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. Из них 442,8 т - тонкорунная и полутонкорунная шерсть, произведенная в племенных организациях. Средний настриг шерсти составил 3,6 кг на голову.

Лидерами по производству тонкорунной шерсти в регионе стали племзавод «Маныч» с объемом производства 57,4 т и СПК «Племзавод Вторая Пятилетка», где получено 40,4 т шерсти. В производстве полутонкорунной шерсти лидирует СПК племзавод «Восток» с объемом производства 55,4 т.

Регион лидирует в России по численности племенного поголовья овец.

Дарья Голякова


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