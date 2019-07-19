Суд отказал кандидату в муниципалы в жалобе по поводу подделанных документов

Кандидат в муниципальные депутаты МО «Петровский» Дмитрий Жуков остался без регистрации из-за брака в подписных листах. В сериях паспортов избирателей после сдачи бумаг в комиссию все единицы кем-то были переправлены на четверки.

Господин Жуков сообщил “Ъ-СПБ”, что эти изменения имеются на всех подписных листах. Это значит, что паспортные данные 14 человек оказались неверными. Представители ИКМО отказались представить кандидату документы, и тогда он обратился в Петроградский районный суд. Заседание состоялось 18 июля, и только там заявитель смог увидеть бумаги.

«Числа 4010 превратились в 4040. Я показал копии исходных документов, которые были сняты перед сдачей в комиссию. Суд в проведении экспертизы отказал. Основная формулировка была в том, что неизвестно, кто и когда внес изменения. Мне заявили, что я, возможно, их внес сам. На вопрос, зачем мне это надо, мне не ответили»,— рассказал Дмитрий Жуков.

В настоящий момент кандидат размышляет, имеет ли ему смысл подавать апелляцию. В случае если будет доказано, что изменения в документы были внесены муниципальной избирательной комиссией, может быть возбуждено уголовное дело по ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Максимальное наказание по данной статье — до 4-х лет лишения свободы.

Олег Дилимбетов