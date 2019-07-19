«Коснется программа не только спальных районов на окраине Москвы»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает, как в Москве идет реконструкция старых кинотеатров и что появится на их месте.

Масштабная программа по реконструкции кинотеатров активно реализуется в столице. Власти назвали ее так: «Большая городская программа по развитию социокультурных объектов в спальных районах Москвы». Старые кинотеатры превратят в многофункциональные комплексы, так называемые современные районные центры. Функция кинопоказа сохранится в большинстве из них, а их внутреннее наполнение будет значительно расширено.

Но коснется программа не только спальных районов на окраине города. В районе Шаболовки уже начались работы в кинотеатре «Алмаз» — часть здания снесли. В будущем трехэтажном здании, помимо кинозалов, расположатся супермаркет, спортивные студии, кафе и рестораны. Здесь также организуют творческие мастерские. Для детей предусмотрены образовательные классы, для взрослых — культурные и спортивные мероприятия, тематические ярмарки. А на западе столицы, вблизи станции метро «Проспект Вернадского», реконструируется кинотеатр «Звездный». В реализации проекта будет сохранен уникальный архитектурный облик, но внутренняя часть здания изменится: перепланировка позволит организовать больше кинозалов, а также открыть рестораны и кафе.

Из всего этого делаем вывод, что рынок коммерческой недвижимости совсем скоро пополнится новыми качественными площадками.

Весь проект реализует частный бизнес, не без поддержки города, конечно. Власти Москвы давно пытались продать кинотеатры в рамках так называемой приватизации непрофильных активов. Здания выставлялись как поштучно, так и группами, но каждый раз аукционы отменялись из-за отсутствия покупателей. В итоге сделку закрыли в ноябре 2014 года, когда 39 объектов, 18 их которых были давно уже закрыты, перешли собственность предпринимателям одним пакетом, чуть более чем за 9,5 млрд руб. Реализация программы оценена в 56 млрд руб.

Отмечу, что редевелопмент первых кинотеатров начался еще весной 2017 года. Полностью программа будет завершена до конца следующего года.