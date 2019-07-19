В Челябинской области на границе с Казахстаном задержали шесть обезьян

Сотрудник Уральского таможенного управления задержали в Челябинской области женщину, пытавшуюся незаконно провезти шесть обезьян из Казахстана. Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды особо ценных животных, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Уральское таможенное управление.

Женщина пыталась провести обезьян без документов в автомобиле. Два белоруких гиббона, два одноцветных гиббона и две яванские маки находились в переносках для кошек. По заключению эксперта стоимость всех приматов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, превышает 3,5 млн руб.

До выяснения обстоятельств дела обезьяны переданы в зоопарк.