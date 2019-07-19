Директору выстроили обвинение

В Железнодорожный районный суд Пензы направлено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ЗАО «Декор-Трейд» Игоря Николаева. Он обвиняется в мошенничестве, присвоении и использовании полномочий вопреки интересам организации. Предварительное расследование длилось почти два года. Экс-директор обанкротившейся компании не признает вину.



Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ЗАО «Декор-Трейд» Игоря Николаева. Бывший топ-менеджер строительной компании обвиняется по ч. 2 ст. 201 УК РФ («использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации»), ч. 4 ст. 160 УК РФ («присвоение в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

АО «Декор-Трейд» — поставщик гофроупаковки (строительство жилых домов — дополнительный вид деятельности.— "Ъ-Средняя Волга") и входит в зону интересов бывшего депутата Законодательного собрания региона, гендиректора занимающегося производством бумаги ОАО «Маяк» Василия Вдонина. До последнего времени, согласно Kartoteka. ru, в состав участников общества входили: Светлана Вдонина — 35%, ОАО «Маяк» — 15% и Игорь Николаев — 50%. После внесенных в сентябре этого года поправок господину Николаеву стала принадлежать доля в 76%, а госпоже Вдониной — 24%.

Следствие считает, что с апреля 2014 года по 2017 год господин Николаев нецелевым образом потратил средства 416 участников долевого строительства дома, расположенного в микрорайоне № 4 «Среда» в Железнодорожном районе Пензы. Дом возводила компания «Декор-Трейд». Следствие полагает, что гендиректор должен был вложить все средства дольщиков в строительство, но потратил их на другие цели.

Кроме того, следствие считает, что в это же время господин Николаев присвоил 50 млн руб., принадлежащие четырем дольщикам, которые заключили договоры на покупку квартир в строящемся доме непосредственно с ним.

В вину гендиректору следствие ставит и предполагаемое присвоение 21,8 млн руб., принадлежащие ЗАО «Декор-Трейд». Деньги Игорь Николаев якобы получил под отчет в качестве займа. Также гендиректор, предположительно, не передал обществу 36,4 млн руб., полученные им от покупателя одного из принадлежащих «Декор-Трейду» имущественных комплексов по производству гофротары.

Еще один эпизод связан с возможным хищением гендиректором 10,5 млн руб. при реализации имущественного комплекса ЗАО «Декор-Трейд».

Как писал "Ъ-Средняя Волга", Игорь Николаев был задержан в октябре 2017 года. Его обвинили в хищении денег, поступивших от граждан по договорам долевого участия в строительстве.

Во время предварительного следствия господин Николаев находился под подпиской о невыезде, на его имущество на сумму 26,5 млн руб. наложен арест.

Само ЗАО «Декор-Трейд» в апреле прошлого года было признано банкротом.

Сергей Петунин