В Курганской области не нашлось желающих стать регоператором по обращению с ТКО

Конкурс по поиску регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Курганской области признан несостоявшимся. В департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды региона не поступило ни одной заявки от претендентов. Информация об этом размещена на официальном сайте государственных торгов.

Изначально заявки от компаний, желающих стать регоператором по обращению с ТКО в Зауралье, принимались до 24 июня, когда стало понятно, что претендентов нет, срок продлили до 19 июля. Согласно конкурсной документации, статус регоператора должен был присваиваться победителю конкурса на 10 месяцев. Начальная стоимость контракта - 5,95 млрд руб. Сообщается, что в Курганской области ежегодно накапливается 225,1 тыс. т ТКО.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в декабре 2018 года правительство Курганской области расторгло соглашение с ООО «Компания “Рифей”» (Тюменская область), которое в апреле было выбрано регоператором. Причиной стало предупреждение курганского УФАС, выданное компании.