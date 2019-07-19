Покупатели новостроек предпочитают квартиры с отделкой и европланировкой

Все больше покупателей первичного рынка при выборе жилья в Петербурге отдают предпочтение квартирам с европланировкой и готовой отделкой. При этом средняя площадь покупаемых квартир составляет 41,6 кв. м.

Как сообщили эксперты консалтингового центра «Петербургская недвижимость», в сегменте масс – маркет 49% доли сделок приходится на покупателей в возрасте от 25 до 40 лет, 35% покупок приходится на возрастную категорию от 40 до 60 лет.

Аналитики добавили, что при выборе квартиры покупатели обращают внимание на элементы благоустройства и комфорта в жилых комплексах —наличие зон отдыха, спортивных и детских площадок.