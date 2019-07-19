Количество работающих пенсионеров в Удмуртии за четыре года снизилось почти в два раза

В Удмуртии за четыре года на 43% сократилось число работающих пенсионеров, получающих пенсию по старости. На начало 2016 года их было 154,9 тыс. человек, а на 1 января 2019 года – 88,5 тыс. человек, сообщает Удмуртстат со ссылкой на данные отделения Пенсионного фонда по Удмуртии. Основной причиной этого называется решение пра-вительства России не индексировать пенсию работающим пенсионерам. Увеличение пенсии также способствует же-ланию уйти на заслуженный отдых.

Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров также значительно уменьшилась. На начало 2016 года работали 35% пенсионеров в Удмуртии, к началу 2019 года эта доля снизилась до 19,2%.