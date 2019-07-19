Верховный суд не стал рассматривать спор воронежского авиазавода с Росимуществом

Территориальному управлению Росимущества по Воронежской области отказали в передаче кассационной жалобы для рассмотрения судебной коллегией Верховного суда. Управление, напомним, подавало жалобу на решение о взыскании с него в пользу Воронежского авиазавода (ПАО ВАСО, структура ОАК) 268,9 млн рублей неосновательного обогащения. В феврале арбитражный суд Центрального округа отменил постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда, которое отказывало ВАСО в удовлетворении иска о получении переплаты за аренду экспериментального аэродрома «Придача» на улице Циолковского в Воронеже. Таким образом, снова вступило в силу решение суда первой инстанции о частичном удовлетворении иска ВАСО к управлению Росимущества.

По мнению авиазавода, арендная ставка за пользование участком под «Придачей» была рассчитана неправильно. На ВАСО считают, что она должна исчисляться исходя из специальной ставки для аэродромов с годовым пассажиропотоком меньше 1 млн человек, составляющей 0,05 руб. за квадратный метр в год. При таком расчете арендная плата уменьшается примерно в тысячу раз. В Росимуществе поясняли отказ в корректировке суммы аренды отсутствием пассажиропотока на аэродроме и тем, что уставной деятельностью авиазавода осуществление пассажирских перевозок не предусмотрено.

Подробнее о споре — в материале “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин