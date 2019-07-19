Санатории Ставрополья примут 220 детей Иркутской области, пострадавших от наводнения

В санатории Ставропольского края из Иркутской области приедут 220 пострадавших от наводнения детей, сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

«Наш край пережил наводнение два года назад. И мы хорошо знаем, как трудно людям, столкнувшимся с такими испытаниями, особенно семьям с детьми. Мы хотим, чтобы ребята отдохнули и поправили здоровье на наших курортах. Хотим помочь им

поскорей забыть о том, что пришлось пережить», – приводит пресс-служба слова губернатора региона Владимира Владимирова.

В регион уже приехали 70 детей и подростков от семи до 17 лет. Они на 21 день разместятся в кисловодском санатории «Пикет», где пройдут оздоровительные процедуры.

Дарья Голякова