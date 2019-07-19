В Якутске ФСБ задержала 20 таджиков за радикально-исламистскую пропаганду

Сотрудники УФСБ по Республике Саха (Якутия) выявили в Якутске молельную площадку, где проводились сборы экстремистов, и провели операцию, в ходе которой задержаны 20 граждан Таджикистана, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Как сообщается, площадка была организована в жилом доме на улице Кальвица, 5. Там регулярно собирались приверженцы радикального ислама, которые вели пропаганду запрещенных экстремистских материалов и вовлекали в сообщество местных жителей. В этой же квартире было прописано почти 40 иностранцев, при этом постоянно проживало до 30 человек. «Собственники жилплощади были осведомлены о происходящем и в каком состоянии находится их квартира. Но тем не менее желание извлечь выгоду способствовало созданию группы религиозно-экстремистской направленности»,— отмечает ведомство.

Установлено, что все 20 задержанных являются земляками организатора площадки — выходцами из одного таджикского села. Деятельность задержанных документируется, двое из них уже выдворены за пределы РФ.

Эрнест Филипповский, Хабаровск