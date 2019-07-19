Фонд защиты дольщиков планирует обанкротить еще одну компанию застройщика Сребрянского

В Копейске планируют завершить строительство многоквартирного дома на Коммунистическом проспекте через банкротство застройщика – ООО «Фирма Челябстройподрядчик», которая входит в группу компаний «Серебряный ключ» предпринимателя Александра Сребрянского. С заявлением о признании организации несостоятельной в Арбитражный суд Челябинской области обратится Фонд защиты прав дольщиков, сообщает пресс-служба регионального минстроя.

В ходе процедуры банкротства предусматривается смена застройщика. В качестве нового может выступить фонд. Сейчас готовятся документы для его регистрации. Новый застройщик должен провести независимую оценку объекта и земельного участка, установить перечень работ, необходимых, чтобы завершить строительство проблемного дома, и рассчитать смету.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 17 июня фонд подал в Арбитражный суд региона заявление о признании банкротом еще одной компании, подконтрольной Александру Сребрянскому, – ООО «СК «Радуга» (шесть домов).