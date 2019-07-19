На Кубани перекрыли канал контрабанды оружия из Абхазии в Россию

В Краснодарском крае сотрудники регионального УФСБ пресекли канал контрабанды огнестрельного оружия и боеприпасов из Абхазии в Россию. В ведомстве подтвердили, что операция прошла совместно с пограничниками на российско-абхазкой границе в Адлере.

Оружие и боеприпасы через границу пытался незаконно переместить житель Сухуми. У него изъяли четыре единицы огнестрельного нарезного однозарядного оружия скрытого ношения, закамуфлированного под канцелярские авторучки, сигнальный пистолет «Сталкер», переделанный под стрельбу боевыми патронами калибра 5,6 мм, а также боеприпасы к ним.

Следственный отдел УФСБ по краю возбудил уголовное дело за покушение на контрабанду оружия и боеприпасов (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Санкции данной статьи предполагают от трех до семи лет лишения свободы.

Дмитрий Михеенко