В Ростовской области двоих полицейских подозревают в вымогательстве взятки

Участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних и инспектор отделения по исполнению административного законодательства ОМВД России по Аксайскому району стали фигурантами уголовного дела по п.п. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, с марта по июнь 2019 года обвиняемые потребовали и получили от предпринимателя 60 тыс. руб. за то, что не стали его наказывать за использование нелицензионного программного обеспечения. Позже обвиняемые потребовали у предпринимателя ежемесячную плату за общее покровительство. Полицейские заключены под стражу, расследование продолжается.

Кристина Федичкина