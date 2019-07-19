Владимир Кошелев вложит в развитие Сергиева Посада 15 миллиардов рублей

План идеального города, в котором продумано все, вплоть до дизайна лавочек и деревьев под посадку, разработали для Сергиева Посада. Удобным и интересным он будет не только для туристов, но и для жителей города. Этой теме посвящен специальный репортаж на канале Россия 24, который вышел 18 июля. Туристический комплекс с апарт-отелем построит корпорация «Кошелев».

Сегодня в Сергиев Посад ежегодно приезжает более 2 млн туристов. Чтобы они познакомились со всеми достопримечательностями города и всей Московской области, необходима инфраструктура гостеприимства.

«Самая большая проблема этого города в том, что туристы приезжают одним днем, всего на несколько часов», – рассказал председатель совета директоров корпорации «Кошелев» Владимир Кошелев. Сначала девелоперская компания планировала заниматься строительством только жилых домов, но затем концепция изменилась. Сергиев Посад обладает большим туристическим потенциалом, от которого пока по оценкам специалистов используется только 10%. Современная гостиничная инфраструктура позволит разместить всех иностранных туристов, также это вариант для внутреннего туризма и тура выходного дня. «Оставляем часть территории под застройку жилья. Остальная территория будет перерабатываться, это будет большой туристический комплекс с гостиничными номерами и апарт-отель», – говорит Владимир Кошелев.

Историческую часть Сергиева Посада в рамках новой концепции ждет масштабное благоустройство. Планируется воссоздать 12 исторических слобод, которые окружали Лавру. Многие из них называли по профессии жителей – Пушкарская, Поварская или Тележная слобода. Названия вернут, а каждой слободе авторы придумали свою символику.

В будущем город будет неразрывно соединять в себе историю и современный туристический потенциал. Благодаря туристическому комплексу появится порядка 1000 рабочих мест. Объем инвестиций только самарской корпорации «Кошелев» составит 15 млрд руб.

Евгений Чернов