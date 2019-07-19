Из кировского аэропорта запустят новые рейсы в Москву и Санкт-Петербург

Кировский аэропорт Победилово откроет в зимнем расписании новые рейсы до Москвы и Санкт-Петербурга. Их будет выполнять авиакомпания «Победа» самолетами Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров, сообщает пресс-служба правительства Кировской облати.

С 28 октября утренние рейсы из Москвы в Киров будут отправляться по понедельникам, средам и пятницам в 8:00, обратно – в 10:10. Вечерние рейсы в зимнем расписании уже предусмотрены.

С 29 октября по вторникам, четвергам и субботам самолеты будут отправляться из Санкт-Петербурга в 11:10, обратно – в 13:30. Согласно действующему расписанию, таких рейсов сейчас только два в неделю.

Как сообщается на сайте аэропорта, в летнем расписании рейсы в Москву выполняют компании Rusline и «Победа», в Санкт-Петербург из Кирова летом летает только «Победа».

Анастасия Еремина