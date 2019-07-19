Пензенский губернатор потребовал от глав районов активней пользоваться соцсетями

Главы муниципалитетов Пензенской области не выстраивают коммуникацию с местным населением. На совещании в правительстве глава региона Иван Белозерцев сказал, что главы районов зачастую закрыты от жителей.

Губернатор отметил, что районные власти должны быть максимально открытыми. «Люди должны видеть изменения к лучшему здесь и сейчас, в том числе по реализации национальных проектов. Их исполнение я контролирую лично. Выделяются колоссальные средства. До граждан необходимо доводить информацию о том, как они используются», — заявил он. По словам Ивана Белозерцева, руководители районом недостаточно активно пользуются социальными сетями как средством коммуникации. «Это видно из количества обращений, которые поступают в мой адрес. Во многих из них люди прямо говорят, что обращались в органы местного самоуправления, но ответа не получили и вынуждены писать губернатору в Инстаграм, в Твиттер о незакрытых люках и ямах на дороге, — констатировал Иван Белозерцев. — Этого быть не должно! Зачем людям глава муниципального образования, который не может решить проблему?».

Сергей Петунин