«ТД Интерторг» объявил о ребрендинге сети «Народная 7Я семьЯ»

Компания «ТД Интерторг» проводит ребрендинг формата торговой сети «Народная 7Я семьЯ». Изменения коснулись формирования товарного ассортимента, внутреннего оформления, а также визуального облика бренда: новые универсамы открываются под вывеской «Большая семья». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Первый магазин в обновленном формате начал работу в конце мая в Калининском районе Петербурга. В начале июля для покупателей открылся еще один универсам «Большая семья» в Альпийском переулке. До конца года «ТД Интерторг» планирует запустить новых 30 универсамов на Северо-Западе, а также поэтапно ребрендировать действующие 251 универсам.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «ТД Интерторг» отсудил право на использование товарного знака «Семья» у пермской компании «ЭКС».