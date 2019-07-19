Бывший замминистра внутренних дел по Удмуртии назначен вице-премьером Тывы

Бывший заместитель министра внутренних дел по Удмуртии Александр Щур назначен заместителем председателя правительства Республики Тыва. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава Тывы Шолбан Кара-Оол.

Александр Щур стал замглавы МВД по Удмуртии в 2011 году. В Ижевск он переехал из Екатеринбурга вместе с Александром Первухиным, назначенным тогда министром внутренних дел по Удмуртии. В 2014 году Александр Щур был переведен в Ростовскую область, а в 2017 году возглавил МВД по Тыве.