Новый ректор ЧелГУ приступит к обязанностям в статусе врио на следующей неделе

Сергей Таскаев начнет работать в статусе врио ректора Челябинского государственного университете (ЧелГУ) с 23 июля. Соответствующий приказ министерства науки и высшего образования РФ поступил сегодня в вуз. Контракт ректора Дианы Циринг истекает 22 июля, сообщили в пресс-службе ЧелГУ.

«Сергей Таскаев будет работать в статусе временно исполняющего обязанности ректора до года»,- рассказала «Ъ-Южный Урал» начальник управления по связям с общественностью ЧелГУ Анастасия Гусенкова. Почему избранный ректором господин Таскаев назначен на пост ректора временно, в университете не знают.

Декан физического факультета Сергей Таскаев был избран ректором вуза 28 марта. За него проголосовали большинство участников конференции работников и студентов ЧелГУ. В июне он был отстранен от должности из-за нарушений, связанных с допуском к гостайне. При этом он не был уволен, и продолжал работать в должности профессора кафедры конденсированного состояния.