В Тольятти зафиксировано увеличение числа безработных

В Тольятти число безработных на 19 июля составило 3633 человека. Об этом сообщает администрация Тольятти со ссылкой на городской центр занятости.

Из общего числа безработных 57,4 % приходится на женщин, 11,4 % молодежь в возрасте до 30 лет, 14,6 % — граждан предпенсионного возраста, 12,0 % — уволенные по сокращению штата, 6,3 % — имеют группу инвалидности.

В апреле число безработных составляло 2676 человек.

В мэрии отмечают, что с начала года в службу занятости обратилось 7846 человек, из которых трудоустроен 5201, статус безработного получили 4644 гражданина, на досрочную пенсию направлено 72 человека.

Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 0,9 %. По информации администрации, 14 предприятий города работают в режиме неполного рабочего времени, простое.В итоге 474 человек заняты неполную рабочую неделю, 838 находится в простое по вине работодателя.

На сегодня предприятиям требуется 7988 работников, из которых 59,1 % —вакансии для рабочих. Напряженность на рынке труда составила 0,5 человека на одно свободное рабочее место.

Ани Айвазян