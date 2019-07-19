Арестованный депутат заксобрания исключен из краевого совета по физкультуре и спорту

Депутат краевого парламента от КПРФ Илья Кузьмин и депутат заксобрания от «Справедливой России», экс-ректор ПГГПУ Андрей Колесников исключены из совета по физкультуре и спорту при губернаторе Пермского края. Господина Колесникова в совете заменит врио ректора ПГГПУ Константин Егоров. Соответствующий указ опубликован 17 июля и подписан и. о. губернатора Прикамья Ольгой Антипиной.

Напомним, в начале июня Соликамский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Илье Кузьмину. Он отправлен под стражу до 25 июля. Господин Кузьмин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления и соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения).

Андрей Колесников ушел в отставку с поста и. о. ректора в июне, так как учредитель вуза (Министерство высшего образования и науки РФ) принял решение не продлевать полномочия господина Колесникова. После этого экс-ректор занял пост советника руководителя университета по развитию образовательной среды.