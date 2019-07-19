Работающие на проспекте Кирова бизнесмены просят о поддержке на время ремонта улицы

Работающие на проспекте Кирова саратовские предприниматели обратились к главе города Михаилу Исаеву компенсировать им часть потерь, которые они понесут в связи с реконструкцией пешеходной улицы. На заседании в администрации, посвященном ходу ремонта проспекта, несколько коммерсантов заявили, что из-за перекрытия улицы они понесут убытки.

Обращаясь к Михаилу Исаеву, предприниматели заявили, что готовы принять различные меры поддержки от компенсаций до снижения части налогов. Реконструкция проспекта Кирова началась на этой неделе и продлится ориентировочно до 20 сентября. Все это время доступ к пешеходной улице будет ограничен.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Саратовской области Михаил Петриченко отметил, что снижение налогов законодательно невозможно.

Начальник управления развития потребительского рынка Елена Сергеева отметила, что те коммерсанты, у кого есть действующие договоры с муниципалитетом о предоставлении мест для нестационарной торговли, могут рассчитывать на альтернативные места без конкурсных процедур.

Сергей Петунин