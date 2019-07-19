По жалобе питерского подрядчика приостановлен тендер на строительство школы в Миловском парке

Башкирское управление ФАС приостановило проведение аукциона управления капстроительства Башкирии на отбор подрядчика строительства школы в микрорайоне Миловский парк под Уфой. С жалобой в УФАС обратилось санкт-петербургское ООО «Антеял», сообщается в реестре жалоб на портале госзакупок. Подрядчик считает, что госзаказчик проводит отбор с нарушением закона о контрактной системе, для чего указал в тендерной документации противоречивые требования.

В Миловском парке до августа 2020 года планируют построить школу на 1225 мест. Стоимость контракта определена в 814,71 млн руб., он финансируется из республиканского бюджета. Ранее на эту закупку поступали еще четыре жалобы в УФАС, три из которых были признаны необоснованными. Сроки аукциона перенеслись с мая на 22 июля.

По данным протоколов закупки, аукционная комиссия рассмотрела первые части заявки трех претендентов, из которых до второго этапа была допущена одна. Данные об участниках не уточняются.

ООО «Антеял» образовано в Санкт-Петербурге в апреле 2018 года. Уставный капитал — 120 тыс. руб. Принадлежит генеральному директору Николаю Бурыкину. Сервис kartoteka.ru сообщает, что в отношении господина Бурыкина принято решение о его дисквалификации до ноября 2021 года.

Майя Иванова