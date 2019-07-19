Минфин не увидел оснований для ипотечного кризиса в России

Угрозы ипотечного кризиса в России нет, считает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. «Рассуждения об ипотечном кризисе в России и аналогии с США не имеют под собой никаких оснований» — так господин Моисеев прокомментировал публикацию исследования АКРА по ипотечному рынку (цитата по ТАСС).

По словам представителя министерства, в отличие от рынка США в России выдается минимальная доля ипотечных кредитов с низким или нулевым первоначальным взносом. Он также указал, что в России нельзя в любой момент прекратить обязательства по ипотечному кредиту.

«Определяя развитие ипотечного рынка в нашей стране, мы в том числе делали выводы из чужих ошибок. Именно такие бумаги с поручительством "Дом.РФ" положены в основу национального проекта, а их доля в прошлом году достигла 95% от всего выпуска»,— сказал господин Моисеев.

В исследовании АКРА «Как избежать ипотечного кризиса в России» утверждалось, что российский ипотечный рынок развивается по рисковой модели. Она в случае кризиса потребует из бюджета от 0,9 трлн до 1,5 трлн руб. на покрытие дефолтов.