Единую систему «112» для Петербурга и Ленобласти создадут до конца года

Единая система вызова экстренных служб «112» для Петербурга и Ленобласти будет создана до конца текущего года. Об этом заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его словам, у регионов общая транспортная инфраструктура и важно, чтобы система вызова экстренных служб работала как единый информационный центр.

Напомним, что системы видеонаблюдения, фиксации ДТП и экстренной помощи Петербурга и Ленобласти объединят. Ожидается, что общая система позволит обмениваться информацией в рамках информационных систем двух регионов, позволит эффективно взаимодействовать различным ведомствам.