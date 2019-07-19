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Фото: GettyImages

На всю голову

Где взять и как носить ювелирную тиару

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Испокон веков тиара считалась символом монаршей власти, атрибутом королев и принцесс, но в последнее время получает все большую популярность как ювелирное украшение для простых смертных — ведь кругленькая сумма, необходимая для обладания драгоценным головным убором авторства Chanel, Bvlgari, Cartier, Gucci или даже Mikimoto, теперь встречается не только у представителей знатных фамилий. Однако учиться их достойно носить все же стоит у королевских особ Европы.


После свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма в 2011 году, на которую будущая герцогиня надела тиару Cartier, созданную в 1936 году для королевы-матери, драгоценный головной убор вдруг стал интересен не только, как парадное украшение королевских особ, но и как свадебный аксессуар для всех-всех-всех. А когда в 2016 году дизайнер Эди Слиман дополнил женскую коллекцию Saint Laurent весна-лето 2016 года тиарами на манер молодой Кортни Лав, они не успевали появиться на полках бутиков, как их тут же раскупали. Балы нью-йоркского Института костюма Met Gala последних двух лет показали, что все больше женщин дополняют тиарами свой образ не в отчаянно смелом стиле, а все чаще в элегантно роскошном.

Канонический образ Холли Голайтли из «Завтрака у Тиффани» увековечил сочетание высокой прически и небольшой тиары не случайно. Тиара, даже самая простая, сделана из металла и хоть и драгоценных, но все-таки камней, а значит у нее может быть довольно приличный вес. Чтобы девушка могла наслаждаться торжественным мероприятием, не беспокоясь о возможном падении головного убора в самый неподходящий момент, тиару крепят специальными заколками и шпильками, которым необходим густой объем волос. Принцесса Диана, у которой была короткая стрижка, укладывала волосы таким образом, чтобы они закрывали все потайные крепления. А Меган Маркл и принцесса Евгения в качестве прически на свои свадьбы предпочли низкий пучок, — это самая удобная укладка, если предстоит носить тиару в течение всего дня.

Однако этот головной убор можно носить на манер греческих богинь или любительниц джаза эпохи ар-деко, то есть на лбу ниже линии роста волос. В таком случае не лишней будет эластичная резинка или шелковая лента, соединяющая концы тиары. И если очень хочется подобрать драгоценный головной убор для особого случая, главное — обратить внимание на его высоту и сочетание с пропорциями лица, а также на стиль работы, ведь он непременно станет самым обсуждаемым элементом вашего образа. Британские принцессы знают об этом всё!

Екатерина Зиборова


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