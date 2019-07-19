На всю голову

Испокон веков тиара считалась символом монаршей власти, атрибутом королев и принцесс, но в последнее время получает все большую популярность как ювелирное украшение для простых смертных — ведь кругленькая сумма, необходимая для обладания драгоценным головным убором авторства Chanel, Bvlgari, Cartier, Gucci или даже Mikimoto, теперь встречается не только у представителей знатных фамилий. Однако учиться их достойно носить все же стоит у королевских особ Европы.

После свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма в 2011 году, на которую будущая герцогиня надела тиару Cartier, созданную в 1936 году для королевы-матери, драгоценный головной убор вдруг стал интересен не только, как парадное украшение королевских особ, но и как свадебный аксессуар для всех-всех-всех. А когда в 2016 году дизайнер Эди Слиман дополнил женскую коллекцию Saint Laurent весна-лето 2016 года тиарами на манер молодой Кортни Лав, они не успевали появиться на полках бутиков, как их тут же раскупали. Балы нью-йоркского Института костюма Met Gala последних двух лет показали, что все больше женщин дополняют тиарами свой образ не в отчаянно смелом стиле, а все чаще в элегантно роскошном.

Канонический образ Холли Голайтли из «Завтрака у Тиффани» увековечил сочетание высокой прически и небольшой тиары не случайно. Тиара, даже самая простая, сделана из металла и хоть и драгоценных, но все-таки камней, а значит у нее может быть довольно приличный вес. Чтобы девушка могла наслаждаться торжественным мероприятием, не беспокоясь о возможном падении головного убора в самый неподходящий момент, тиару крепят специальными заколками и шпильками, которым необходим густой объем волос. Принцесса Диана, у которой была короткая стрижка, укладывала волосы таким образом, чтобы они закрывали все потайные крепления. А Меган Маркл и принцесса Евгения в качестве прически на свои свадьбы предпочли низкий пучок, — это самая удобная укладка, если предстоит носить тиару в течение всего дня.

Chanel Fine Jewelry, тиара Ble Maria, желтое и белое золото, розовая шпинель, гранаты, турмалины, бриллианты Chaumet, тиара Etoile Etoile, белое золото, бриллианты Cartier, тиара, белое золото, коралл, изумруды, бриллианты Mikimoto, тиара, белое золото, жемчуг, сапфиры, цавориты, бриллианты Tiffany & Co., тиара Grace, белое золото, бриллианты Bvlgari, тиара, белое золото, бриллианты Axenoff Jewellery, тиара, серебро, кораллы, бесцветные топазы Dolce & Gabbana, тиара, позолоченное серебро, кристаллы Gucci, тиара, белое золото, сапфиры, бриллианты Ole Lyngaard, тиара Wild Rose, желтое золото, жемчуг, бриллианты Pasquale Bruni, тиара Gardini Segreti, белое золото, бриллианты Yana, тиара, желтое золото, бриллианты

Однако этот головной убор можно носить на манер греческих богинь или любительниц джаза эпохи ар-деко, то есть на лбу ниже линии роста волос. В таком случае не лишней будет эластичная резинка или шелковая лента, соединяющая концы тиары. И если очень хочется подобрать драгоценный головной убор для особого случая, главное — обратить внимание на его высоту и сочетание с пропорциями лица, а также на стиль работы, ведь он непременно станет самым обсуждаемым элементом вашего образа. Британские принцессы знают об этом всё!

Екатерина Зиборова