ЦИК отклонил жалобы кандидата в губернаторы Челябинской области, требовавшего запретить РПЦ

Центральная избирательная комиссия России рассмотрела пять жалоб экс-кандидата в губернаторы Челябинской области Андрея Аюпова на облизбирком. Одно из заявлений касалось отказа в регистрации на выборы из-за того, что господин Аюпов не собрал нужное количество подписей муниципальных депутатов и жителей региона в поддержку своего выдвижения. ЦИК отказал в удовлетворении требований, сообщает пресс-служба облизбиркома.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Андрей Аюпов сообщает, что жаловался в ЦИК РФ на то, что «власти Челябинской области заставляют жителей жить вне закона», а «избирком Челябинской области подрывает основы конституционного строя». По его мнению, члены комиссии облизбиркома, принимавшие решение о регистрации кандидатов на должность губернатора региона, «опрокинули гарант Конституции РФ и его престол власти, и пытаются и дальше его задвигать подальше от власти народа».

Ранее Андрей Аюпов направил письмо генпрокурору РФ Юрию Чайке с требованием запретить деятельность Русской православной церкви и других традиционных религий России, которые автор считает «темными». Господин Аюпов пишет, что РПЦ манипулирует жителями страны, не используя в проповедях букву «ё», которую бывший кандидат на пост главы региона называет «звездной».