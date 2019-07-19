Житель Курганской области в отделе полиции в Удмуртии выдернул чеку гранаты, оказавшейся муляжом

В Увинском районе Удмуртии 29-летний житель Курганской области решил разыграть полицейских муляжом гранаты. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике, мужчина познакомился через социальные сети с жительницей Увинского района и в мае прибыл в п. Ува. Накануне случившегося, 18 июля, он употребил спиртные напитки, взял имевшийся у него макет ручной гранаты и явился в отдел полиции. Продемонстрировав полицейским муляж гранаты, внешне не отличающийся от боевой гранаты, он выдернул чеку.

Мужчина был задержан, муляж гранаты изъят. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В рамках расследования уголовного дела выясняются мотивы действий подозреваемого, обстоятельства приобретения муляжа гранаты, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.