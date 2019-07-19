В Ульяновской области работодатели задолжали сотрудникам 59 млн рублей

В Ульяновской области после вмешательства прокуратуры работодатели региона выплатили сотрудникам 59 млн руб. задолженности по заработной плате, сообщает надзорный орган.

«В 2019 году в связи с выявленными нарушениями возбуждены более 270 дел об административных правонарушениях, в суды направлены свыше 1,8 тыс. заявлений, инициировано возбуждение 7 уголовных дел»,– сказано в сообщении.

Среди тех, кто не платил зарплату, оказались коммерческие и бюджетные организации: ООО «Снабсервис», АО «Агрофирма “Старомайнская”», ООО «ПФК «Строитель», МУП «Забота», администрации муниципальных образований «Игнатовское городское поселение» и «Выровское сельское поселение» и т.д.

Сабрина Самедова