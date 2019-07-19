Госкомтранс Башкирии продолжит арендовать самолеты и вертолеты для чиновников

Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии по итогам аукционов 30 и 31 июля намерен арендовать для перевозки чиновников самолет и вертолет, заключив контракты общей стоимостью 17,6 млн руб. Самолет фрахтуется на 34 летных часа из расчета 345 тыс. руб. в час для перелетов по России и за рубежом, вертолет — на 38 летных часов из расчета 161,7 тыс. руб. за час для перелетов по республике, следует из информации на портале госзакупок.

В стоимость контрактов включен полный спектр услуг экипажа и инженерно-технического персонала. Услуги должны быть оказаны в течение года.

В феврале аналогичный тендер госкомтранса выиграло АО «ЮТэйр — вертолетные услуги». Стоимость контракта, рассчитанного на 54 летных часа, составила 11 млн руб.

На текущей неделе управление делами главы Башкирии разместило две закупки стоимостью 100 тыс. и 200 тыс. руб на оказание услуг по обслуживанию республиканских чиновников в залах для официальных лиц и делегаций аэропортов Владивостока, Казани, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Симферополя и Сочи.

Дарья Кучеренко