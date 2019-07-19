Из Татарстана в хадж отправится 1,8 тысяч паломников

В хадж — мусульманское паломничество в Мекку — из Татарстана отправится 1,8 тыс. верующих, пишет «РБК-Татарстан». Паломников будет сопровождать 20 медработников, которых командировал вместе с верующими республиканский минздрав.

Всего из Татарстана в этом году отправится 25,5 тыс. человек, из которых 20,5 тыс. — основная квота, еще 5 тыс. — дополнительные места для мусульман России. Саудовская Аравия формирует квоты из расчета одно место в хадж на 1 тыс. проживающих в стране мусульман. В 2017 и 2018 годах места для жителей России выделялись из расчета, что в стране проживает 20 млн приверженцев ислама, однако в ДУМ РФ настаивают на цифре от 25 до 35 млн верующих. В следующем году квоту для россиян обещали увеличить.

В текущем году из-за роста цен на рынке топлива и изменений курса валют стоимость путевок в хадж в среднем повысилась на 5-7%, от 170 до 260 тыс. руб.

“Ъ-Казань”