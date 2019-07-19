В Татарстане государство обеспечивает половину стоимости паллиативной помощи детям

В Татарстане ежедневно на паллиативную помощь одного ребенка требуется порядка 4 тыс. руб., сообщил глава фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов, пишет «Реальное время». Сейчас из республиканского бюджета выделяется лишь 2 тыс. руб.

Нуждаются в паллиативной помощи в республике около около 3 тыс несовершеннолетних, что составляет 8% онкобольных детей. Восемь детей в получают паллиативную помощь на дому — остальные в стационарах. Всего такую помощь во всей республике оказывают лишь 10 врачей и 23 медработника.

“Ъ-Казань”