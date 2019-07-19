Конкурс на организацию антикоррупционной пропаганды в Пермском крае объявят повторно

ИП Ринат Магдеев, ставший победителем аукциона на выполнение работ по размещению в социальных сетях текстов антикоррупционной направленности, проводившегося администрацией губернатора, по неизвестным причинам не стал подписывать контракт. Об этом сообщает портал ProPerm.ru. В ближайшее время аукцион будет объявлен повторно.

По условиям техзадания, исполнитель должен изготовить 60 информационных сообщений (текстов и графических элементов) антикоррупционной направленности на основе материала, предоставляемого заказчиком (далее — информационные сообщения), и отследить реакции на эти посты (лайки, репосты, комментарии). Период выполнения работ — с момента заключения контракта и по 25 ноября 2019 года. При начальной цене контракта в 410 тыс. руб. ИП Магдеев снизил цену почти в десять раз — до 46 тыс. руб.