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Назначен замглавы администрации Таганрога по вопросам архитектуры

Алексей Бурмистров стал заместителем главы администрации Таганрога по вопросам архитектуры и градостроительства, сообщает пресс-служба администрации города.

Алексею Бурмистрову 47 лет, он уроженец Таганрога. Имеет два высших образования — по специальностям «Радиоэлектронные системы» и «Юриспруденция». С 1995 замещал различные должности на государственной и муниципальной службе. До назначения заместителем главы администрации Таганрога был аудитором Контрольно-счетной палаты города.

Кристина Федичкина


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