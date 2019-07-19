Верховный суд отправил на пересмотр дело о начислении налога на недвижимость задним числом

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда отправила на пересмотр дело о налоге на недвижимость компании ООО «Юмакс», который пересчитали из-за изменения кадастровой стоимости здания. Это прецедентное решение суда и отразится на десятках споров, заявили РБК эксперты.

После того как кадастровая стоимость здания была изменена, Федеральная налоговая служба потребовала дополнительно заплатить налог на 10 млн руб. за 2016 год. Постановление об изменении кадастровой стоимости вышло в конце декабря 2016 года, а изменения вводились с 1 января 2016 года.

В подобной ситуации оказалось не только ООО «Юмакс», но и многие другие собственники зданий. О том, что им необходимо доплатить помимо налога еще и штрафы за его неуплату, владельцы недвижимости узнали во время налоговых проверок.

Тогда в суды обратились некоторые собственники, такие как ВТБ, владельцы ТРЦ «Гагаринский» и БЦ «Легион». В 2018 году суд Мосгорсуд признал незаконным само постановление 937-ПП в части повышения кадастровой оценки задним числом. «Но дела собственников-налогоплательщиков не двигались с места»,— отмечает РБК. «Юмакс» стала первой компанией, которая дошла до Верховного суда по своему конкретному спору.