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Бывший исполнительный директор завода имени Дзержинского обжалует приговор

Бывший исполнительный директор завода им. Дзержинского Егор Заворохин, осужденный за хищение средств предприятия, обжаловал приговор. Как сообщает «РБК-Пермь», апелляционная жалоба поступила в Дзержинский суд 27 июня, она будет направлена в Пермский краевой суд 24 июля.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, 14 июня Дзержинский райсуд Перми вынес приговор в отношении бывшего исполнительного директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского», депутата заксобрания Егора Заворохина, и предпринимателей — отца и сына Дениса и Максима Овчинниковых. Все они признаны виновными в хищении денежных средств предприятия, а Овчинников-старший — еще и муниципального имущества. Егор Заворохин, как и Денис Овчинников, приговорен к семи годам колонии общего режима, Максим Овчинников — к четырем. Кроме того, суд решил взыскать с них солидарно более 141 млн руб. ущерба, нанесенного ФГУП.

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