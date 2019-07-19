В Челябинске 959 человек выдвинулись для участия в выборах депутатов райсоветов

В Челябинске завершилось выдвижение кандидатов для участия в выборах депутатов советов внутригородских районов.

Согласно информации, опубликованной на сайте региональной избирательной комиссии, на 170 мандатов претендуют 959 человек. Больше трети из них это самовыдвиженцы – 389. Партия «Единая Россия» выдвинула 128 человек, «Справедливая Россия» – 113, КПРФ – 107, ЛДПР – 104, «Яблоко» – 32, Партия Роста – 16, «Российская партия пенсионеров» – 13, «Родина» – 5, Союз труда –2.

Больше всего выдвинувшихся кандидатов в Курчатовском и Калининском районах – 166 и 154 человека соответственно. В Тракторозаводском районе заявились 143 кандидата, в Советском – 132, в Ленинском – 126, в Металлургическом – 123, в Центральном – 115.