В Санкт-Петербурге полицейских подозревают в подкидывании наркотиков нижегородцу

Два сотрудника полиции Санкт-Петербурга и один бывший сотрудник правоохранительных органов подозреваются в подбрасывании наркотиков туристу из Нижнего Новгорода с последующим вымогательством у него 500 тыс. руб. за невозбуждение уголовного дела о незаконном хранении веществ. Об этом пишет «Фонтанка».

По версии следствия, трое подозреваемых 12 июля инсценировали личный досмотр 23-летнего нижегородца на Искровском проспекте и достали у него из куртки пакетик с порошкообразным веществом. За невозбуждение уголовного дела у мужчины требовали 500 тыс. руб. Он успел собрать 396 тыс. руб. и передал их полицейским. 18 июля все трое написали явку с повинной.

Уголовное дело, по информации издания, возбуждено по ст.163 УК РФ («Вымогательство по предварительному сговору в крупном размере»). Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

Анастасия Еремина