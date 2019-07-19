Сормово обретет лабораторию

Совет по земле одобрил строительство научно-исследовательского комплекса на в настоящий момент захламленном и неиспользуемом участке земли. Планируется, что комплекс будет выпускать сложные продукты для электронной отрасли, инвестиции в проект составят около 200 млн рублей. Министр имущественных отношений Сергей Баринов отмечает, что проект очень значим для области.

Размещение лаборатории в городе обусловлено близостью к научным центрам, доступностью квалифицированных кадров и удобством логистики, - объяснил глава Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов.