Губернатор Андрей Травников обозначил задачи по подготовке к форуму «Технопром-2019»

Утверждена концепция VII Международного форума технологического развития «Технопром» и архитектура его деловой программы: форум будет насыщен дискуссионными форматами и ярким содержанием. Ход подготовки к мероприятию обсудили участники совещания, прошедшего 19 июля под председательством губернатора Андрея Травникова в правительстве региона.



«Судя по планам подготовки, концептуальным документам, которые мы сегодня утвердили, можно уверенно говорить о том, что форум "Технопром" в этом году будет достаточно масштабным, достойным. По опыту посещения других площадок на форумах в разных городах Российской Федерации считаю, что нам нет необходимости гнаться за расширением масштаба и формата — нужно сконцентрироваться на содержании, сделать форум интересным, полезным, содержательным, может быть, более компактным, чем какие-то другие мероприятия, в других регионах и городах, но более интересным, чем наши, прямо скажем, конкуренты. Уверен, что к середине сентября все мероприятия мы достойно сможем подготовить»,— отметил губернатор Андрей Травников.

Также глава области обратил внимание участников совещания на необходимость широкого применения дискуссионного формата при организации мероприятий форума.

С докладом об организации подготовки к проведению форума выступил заместитель губернатора Андрей Жуков, который напомнил, что международный форум технологического развития «Технопром-2019» пройдет в Новосибирской области 18-20 сентября, его ключевая тема — «Наука новой эры: технологии трансформации».

Распоряжением правительства Новосибирской области от 17 июня 2019 года утверждены составы рабочей группы и экспертного совета форума. Также утверждена система штабов и разработан план мероприятий по подготовке к форуму. 4 июля 2019 года подписан государственный контракт с компанией «Бизнес Диалог» на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности. План-график работы штабов включает более 100 мероприятий, охватывающих все сферы подготовки и проведения форума. Регистрация на форум откроется в августе.

Участники совещания — руководители штабов по подготовке к «Технопрому-2019» — доложили о направлениях подготовки к форуму и обменялись мнениями о содержании запланированных мероприятий.

По итогам совещания было принято решение об утверждении концепции VII Международного форума технологического развития «Технопром» и архитектуры его деловой программы.