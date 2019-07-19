«Победа» озвучила стоимость перелета из Перми в Санкт-Петербург

В расписании международного аэропорта Пермь появились рейсы в Санкт-Петербург, выполняемые авиакомпанией «Победа» четыре раза в неделю. Пока заявлено, что полетная программа будет выполняться с 30 сентября по 26 октября. Однако, согласно пресс-релизу аэропорта, полеты будут производиться пять раз в неделю всю зиму со стоимостью билета от 4100 руб.

В настоящее время на сайте авиакомпании «Победа» билеты по этому направлению продаются с пересадкой в Москве или Сочи от двух до семи часов. Так, билет на 30 сентября из Перми в Санкт-Петербург стоит по базовому тарифу 7300 руб. Прямой билет за 4600 руб. можно купить на дату вылета 27 и 31 октября.

Напомним, сейчас полеты в Санкт-Петербург осуществляют авиакомпании «Россия» и S7. Стоимость билетов у этих перевозчиков в одну сторону составляет 7–8 тыс. руб.