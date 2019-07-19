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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Музей разместят под открытым небом

На Бору построят семейный парк за 600 млн рублей.

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Начать возведение объекта планируется до конца этого года, а завершить его – в будущем году. В парке планируется разместить музейные экспозиции на открытом воздухе на основе VR-технологий, гастрономический квартал и первый в России интерактивный павильон «Союзмультфильма». Музей под открытым небом будет посвящен Волге, ее истории и связанной с рекой мифологии.

Министр имущества региона Сергей Баринов, что это «это хорошее продолжение того туристического маршрута, который сегодня уже существует, туристы не будут просто кататься туда-обратно на канатной дороге, а найдут себе отдых по душе».

Гендиректор ГК «Города» Алиса Землянская, отметила, что «не все регионы настолько открыты к инвесторам».

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