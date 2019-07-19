В Ульяновске проводят проверку по факту халатности должностных лиц, отказавших онкобольной в получении лекарства

Следственное управление СКР по Ульяновской области начало проверку фактов халатности должностных лиц регионального минздрава, которые с декабря 2018 года по настоящее время отказывали в выдаче необходимого лекарства жительнице Ульяновска Рамиле Волгиной с неоперабельным раком нижней доли левого легкого четвертой стадии.

Как пояснили в СУ СКР, проверка начата на основании заявления онкобольной, и если факты подтвердятся, будет возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц регионального минздрава, по вине которых не были выданы лекарства, по ст. 293 УК РФ (халатность, до 1 года исправительных работ или, в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти, до 5 лет лишения свободы). Свою проверку ведет и прокуратура области.

Изначально эти факты грубого нарушения прав пациента предал гласности ульяновский правозащитник, независимый юрист Дмитрий Старчиков. По его данным, Рамиле Волгиной жизненно необходим дорогостоящий противоопухолевый препарат - Кризотиниб (ежемесячный курс стоит около 250 тыс. руб., из-за особенностей организма другие препараты ей не подходят). Препарат входит в утвержденный правительством РФ перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), которые должны отпускаться больным бесплатно. После того как рецепт на лекарство отказались выдать в поликлинике, прокуратура в интересах онкобольной обратилась в суд, который в мае подтвердил право на бесплатное получение лекарства, однако региональный минздрав с этим не согласился и указал в апелляционной жалобе, что Кризотиниб якобы не входит в перечни ЖНВЛП. В итоге, вместо того, чтобы выдать лекарство онкобольной в аптеке, региональный минздрав предложил ей ездить ежедневно в дневной стационар за 30 км для получения соответствующей капсулы.

17 июля на проблему обратил внимание губернатор региона Сергей Морозов, отметивший на своей странице в Facebook, что его возмущает «неповоротливость бюрократической машины часто приводит к абсурду», и ему пришлось «лично вмешаться» в ситуацию. Теперь, по его словам, «лекарство будет включено в региональный перечень льготных препаратов».

Как подтвердила в суде прокуратура, требуемое лекарство входит в федеральный перечень ЖНВЛП. Однако его не оказалось в перечне льготных лекарств региональной программы госгарантий оказания бесплатной медпомощи. Парламентская оппозиция неоднократно указывала на недофинансирование этой программы (ее дефицит составляет как минимум 1 млрд руб.) и требовала его устранить.

Сергей Титов