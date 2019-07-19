В Ижевске некоторые фасады домов обретут новый вид

19 июля в резиденции главы Удмуртии состоялось собрание организационного комитета по подготовке и проведению дня оружейника в 2019 году. По словам руководитель региона Александра Бречалова, ко дню празднования события, 18 сентября, будет отремонтировано несколько фасадов домов в Ижевске. Решение по тому, какие именно здания подвергнутся изменениям, примут в ближайшее время.

Глава республики отметил, что ключевыми событиями станут открытие технопарка имени Михаила Калашникова и презентация реконструированной Центральной площади. «Ответственно могу сказать, что программа мероприятий гораздо шире, касается не только профессиональной деятельности. Мы постарались сделать так, чтобы празднование дня оружейника коснулось каждого жителя»,— сказал господин Бречалов.

Уже сейчас подготовлен план, по которому предполагается проведение 18 мероприятий, среди которых пройдет конференция «HR — ОПК 2019» в рамках форума оружейников.