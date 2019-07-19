В Сочи ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

До 15:00 22 июля в Сочи будет действовать режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба администрации города. Как сказано в сообщении, на территории курорта ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20 м/с.

На наиболее опасных участках рек, подверженных подтоплению, организован круглосуточный мониторинг. «На реках возможен резкий подъем уровня воды, на малых водотоках — с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей малого объема в горной зоне. На участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем»,— отмечает пресс-служба администрации.

Кристина Федичкина